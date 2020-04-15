Сколько Пугачева и Галкин тратят на воспитание детей: названа впечатляющая сумма

Анна Михно Люди 12:05, 15.04.2020 Обновлено: 12:08, 15.04.2020

РосСМИ выяснили, что российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин тратят на воспитание своих детей – 6-летних Лизы и Гарри – больше полумиллиона рублей в месяц.

Об этом пишет издание Starhit.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru

Так, сообщается, что Лиза и Гарри учатся в элитном учебном заведении, где им преподают два иностранных языка, балет и хоровое пение. Стоимость обучения составляет 195 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка.

Также сейчас у каждого из близнецов есть свой преподаватель французского, оклад которых – 100 тысяч в месяц.

Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru

Кроме того, Галкин и Пугачева регулярно радуют своих детей роскошными подарками, среди которых железная дорога, кукольный домик, электрокары, на которых можно разъезжать по территории коттеджа звезд.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми
Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри спародировал композитора и певца Игоря Николаева.

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