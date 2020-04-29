Сколько Муцениеце может заработать на скандале с Прилучным: росСМИ назвали сумму
Доходы российской актрисы Агаты Муцениеце могут значительно вырасти в связи со скандалом с мужем Павлом Прилучным.
Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Так, сообщается, что благодаря своему Instagram Агате уже удалось заработать два миллиона рублей.
"В Instagram у Муцениеце уже около двух миллионов подписчиков, поэтому я оцениваю рекламу в ее блоге в районе 150 – 200 тысяч рублей за пост. И 100 тысяч рублей за сторис. Актриса уже отрекомендовала подписчикам планшет, творожный десерт, пылесос, сок, парфюм, косметику. Так что реклама в Instagram принесла ей около 2 млн рублей. После коронавируса ее заработки наверняка вырастут. Рекламный рынок сейчас просел, но потом семейная драма Агаты привлечет еще больше заказчиков", – говорит звездный агент Вадим Кормильцын.
Кроме того, агент убежден, что благодаря скандалу актриса смогла раскрутить свой YouTube-канал:
"У нее растет число подписчиков на YouTube-канале. Агата сняла для своего канала видео "Будни разведенки". И сразу миллион просмотров! Главное, на чем зарабатывают видеоблогеры, – реклама. Если градус скандала не утихнет, появятся рекламодатели, и Агата будет зарабатывать в YouTube немалые деньги".
В свою очередь, кинопродюсер Марк Рудинштейн не исключает того, что скандал был придуман для телевидения:
"Я думаю, они не разведутся. Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского "Голоса". Если женщину муж побил, она вряд ли поедет на работу, она скорее в больницу отправится. Я ведь давно Пашу знаю. Он не из тех людей, кто поднимет руку на женщину. Уверен, что эта история на его карьере плохо не отразится, народ у нас любит наблюдать за семейной санта-барбарой. Может, все это было задумано для телевидения. Я прошел через ток-шоу, знаю, что многие истории там срежиссированы. Им с Агатой за одну программу не меньше миллиона дали бы. Каждому".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце, которая недавно сообщила, что ее муж, актер Павел Прилучный, поднял на нее руку, опубликовала трогательный стих, в котором обратилась к артисту.