Сколько Муцениеце может заработать на скандале с Прилучным: росСМИ назвали сумму

Доходы российской актрисы Агаты Муцениеце могут значительно вырасти в связи со скандалом с мужем Павлом Прилучным.

Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный kp.ru

Так, сообщается, что благодаря своему Instagram Агате уже удалось заработать два миллиона рублей.

"В Instagram у Муцениеце уже около двух миллионов подписчиков, поэтому я оцениваю рекламу в ее блоге в районе 150 – 200 тысяч рублей за пост. И 100 тысяч рублей за сторис. Актриса уже отрекомендовала подписчикам планшет, творожный десерт, пылесос, сок, парфюм, косметику. Так что реклама в Instagram принесла ей около 2 млн рублей. После коронавируса ее заработки наверняка вырастут. Рекламный рынок сейчас просел, но потом семейная драма Агаты привлечет еще больше заказчиков", – говорит звездный агент Вадим Кормильцын.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный yandex.ru

Кроме того, агент убежден, что благодаря скандалу актриса смогла раскрутить свой YouTube-канал:

"У нее растет число подписчиков на YouTube-канале. Агата сняла для своего канала видео "Будни разведенки". И сразу миллион просмотров! Главное, на чем зарабатывают видеоблогеры, – реклама. Если градус скандала не утихнет, появятся рекламодатели, и Агата будет зарабатывать в YouTube немалые деньги".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный kino-teatr.ru

В свою очередь, кинопродюсер Марк Рудинштейн не исключает того, что скандал был придуман для телевидения:

"Я думаю, они не разведутся. Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского "Голоса". Если женщину муж побил, она вряд ли поедет на работу, она скорее в больницу отправится. Я ведь давно Пашу знаю. Он не из тех людей, кто поднимет руку на женщину. Уверен, что эта история на его карьере плохо не отразится, народ у нас любит наблюдать за семейной санта-барбарой. Может, все это было задумано для телевидения. Я прошел через ток-шоу, знаю, что многие истории там срежиссированы. Им с Агатой за одну программу не меньше миллиона дали бы. Каждому".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный donday.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце, которая недавно сообщила, что ее муж, актер Павел Прилучный, поднял на нее руку, опубликовала трогательный стих, в котором обратилась к артисту.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.