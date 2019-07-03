"Сколько можно ж*пу выставлять": Бузова вызвала гнев поклонников пошлыми фото

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками откровенными фото. Их сразу же раскритиковали в сети.

Так, снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в леопардовом купальнике, продемонстрировав свою "пятую точку".

"Дикая", — лаконично подписала свою публикацию Бузова.

Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новые фото. Они засыпали Бузову негативными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Бузовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Ольга Бузова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Ольга Бузова в откровенном купальнике Фото из Instagram

Соблазнительная Ольга Бузова Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ольга Бузова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Ольга Бузова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ольга Бузова в откровенном купальнике Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова рассказала о сексе со знаменитостью, заявив, что воздерживалась от интимной жизни два года.

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