"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова восхитила поклонников откровенным фото. Так, она позировала в купальнике, демонстрируя при этом свои пышные формы.
Снимки Чехова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/achekhova
Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни... а лето неожиданно отключили🤦🏻♀️ Но желание выгулять купальник так велико, что ты идешь в красивый закрытый бассейн☺️ Не оставлять же 30% мужского населения моего аккаунта без летних фотографий в купальнике🙈😂 Кстати, девочки, зная что сейчас начнутся вопросы, где я купальник брала, заранее отвечаю, тут ➡️ @vbikini_world 👙 Там круглый год очень много красивых купальников, как вы понимаете, даже на красивые пышные формы 😍
instagram.com/achekhova
instagram.com/achekhova
instagram.com/achekhova
instagram.com/achekhova
"Фотошопа многовато", "Что с собой сделала, неестественно выглядеть стала", "Жесть, почему все время раздеваетесь?", "Сзади тоже сфоткайся", "Совсем другая Анфиса Чехова. Та была какая-то другая, интересная, а сейчас, как и большинство других", "Настоящая роскошная женщина", "Красотка", – пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.
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