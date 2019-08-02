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"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

2.2т Читать материал на украинском

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова восхитила поклонников откровенным фото. Так, она позировала в купальнике, демонстрируя при этом свои пышные формы.

Снимки Чехова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

instagram.com/achekhova

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Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни... а лето неожиданно отключили🤦🏻‍♀️ Но желание выгулять купальник так велико, что ты идешь в красивый закрытый бассейн☺️ Не оставлять же 30% мужского населения моего аккаунта без летних фотографий в купальнике🙈😂 Кстати, девочки, зная что сейчас начнутся вопросы, где я купальник брала, заранее отвечаю, тут ➡️ @vbikini_world 👙 Там круглый год очень много красивых купальников, как вы понимаете, даже на красивые пышные формы 😍

Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)

"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

instagram.com/achekhova

"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

instagram.com/achekhova

"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

instagram.com/achekhova

"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

instagram.com/achekhova

"Фотошопа многовато", "Что с собой сделала, неестественно выглядеть стала", "Жесть, почему все время раздеваетесь?", "Сзади тоже сфоткайся", "Совсем другая Анфиса Чехова. Та была какая-то другая, интересная, а сейчас, как и большинство других", "Настоящая роскошная женщина", "Красотка", – пишут в сети.

"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь
"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анфиса Чехова
Место
Россия
Тег
Новости России
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