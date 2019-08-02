"Сколько можно раздеваться?" Ведущая из РФ показала пышную грудь

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова восхитила поклонников откровенным фото. Так, она позировала в купальнике, демонстрируя при этом свои пышные формы.

Снимки Чехова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

instagram.com/achekhova

"Фотошопа многовато", "Что с собой сделала, неестественно выглядеть стала", "Жесть, почему все время раздеваетесь?", "Сзади тоже сфоткайся", "Совсем другая Анфиса Чехова. Та была какая-то другая, интересная, а сейчас, как и большинство других", "Настоящая роскошная женщина", "Красотка", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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