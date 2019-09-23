"Сколько можно раздеваться?" Лорак возмутила сеть пикантным фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала пикантное фото и нарвалась на критику сети.

Соответствующим снимком звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном боди, обнажив свои стройные ноги.

"Мы нарушаем тишину любовью", — написала Лорак.

Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак оголила ноги Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали много негативных комментариев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала ажиотаж в сети переменами во внешности. Поклонники заметили, что она выглядит слишком неестественной.

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