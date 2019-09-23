"Сколько можно раздеваться?" Лорак возмутила сеть пикантным фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала пикантное фото и нарвалась на критику сети.
Соответствующим снимком звезда поделилась на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном боди, обнажив свои стройные ноги.
"Мы нарушаем тишину любовью", — написала Лорак.
Ани Лорак
Фото из Instagram
Ани Лорак оголила ноги
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали много негативных комментариев.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Ани Лорак, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Ани Лорак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Ани Лорак засветила грудь
Фото из Instagram
Ани Лорак в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Ани Лорак продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала ажиотаж в сети переменами во внешности. Поклонники заметили, что она выглядит слишком неестественной.
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