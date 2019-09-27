"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном белье, продемонстрировав соблазнительные формы. Свой образ Дорофеева дополнила синей курткой.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительные формы Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева в откровенном белье Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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