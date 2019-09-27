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27 сентября • обновлено в 18:53
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"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

12.5т Читать материал на украинском

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном белье, продемонстрировав соблазнительные формы. Свой образ Дорофеева дополнила синей курткой.

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительные формы

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото
"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото
"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото
"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото
"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева в откровенном белье

Фото из Instagram

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото из Instagram

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Сколько эротики!" Дорофеева взволновала сеть откровенным фото

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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Персоны
Надя Дорофеева Время и Стекло
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Обычная ничего особенного
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Худая корявая шаболда. Фу. Одним словом - корячка.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот это тема для Обоза!
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