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9 января • обновлено в 16:18
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Сколько денег потеряют Меган Маркл и принц Гарри после ухода из королевской семьи: известны суммы

2.2т
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8 января Меган Маркл и принц Гарри объявили о решении отказаться от королевских полномочий, что также означает прекращение финансирования из госбюджета.

Издание Daily Mail подсчитало, чего лишатся герцоги Сассекские после ухода из королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

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Так, известно, что сейчас Меган и Гарри получают доход из нескольких источников, один из которых – суверенный грант. Он приносит паре около 2 млн фунтов стерлингов и предполагает покрытие расходов на выполнение официальных обязанностей. После отказа от титулов, принц и его супруга не смогут получать эти деньги.

Впрочем, 95% расходов покрывал принц Чарльз. Сообщается, что в прошлом году Чарльз выплатил своим сыновьям 4,9 млн фунтов стерлингов, с которых почти половина ушла к Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Резиденция Фрогмор-хаус, в которой жили супруги с сыном, остается во владении Елизаветы II. Однако Меган и Гарри будут жить там во время возвращения в Великобританию.

Резиденция Фрогмор-хаус

Резиденция Фрогмор-хаус

Daily Mail

Как пишет издание, после того, как Гарри и Меган станут финансово независимыми, они смогут зарабатывать в качестве спикеров. Сообщается, что одно выступление может принести около 380 тыс. фунтов стерлингов лучшему мировому спикеру.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Также Меган и Гарри смогут продавать товары под своим королевским брендом Sussex. На сегодняшний день супругам удалось заработать около 30 млн фунтов стерлингов на продаже футболок, книг и журналов.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Отмечается, что до свадьбы с Гарри Меган зарабатывала около 60 тыс. фунтов стерлингов в год на своем блоге, который она вынуждена была закрыть после свадьбы. Теперь, если герцогиня решит его возобновить, она сможет заработать на нем гораздо больше.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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