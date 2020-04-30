Сколько денег потеряли Лорак, Киркоров, Лобода из-за карантина: названы впечатляющие суммы

РосСМИ подсчитали, какие убытки терпят популярные певцы в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

В частности, об этом пишет издание Super.

"Индустрия несет огромные потери, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Такая ситуация абсолютно у всех. Основная проблема – подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может. Мы стараемся убеждать людей, покупающих билеты, не сдавайте билеты на любимых артистов – поверьте, все они найдут возможность выступить у вас", – говорит Игорь Ковалев – организатор туров Светланы Лободы, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других артистов.

Так, больше всего денег – 50 млн рублей – потерял Филипп Киркоров. Артист перенес шоу в Москве и Санкт-Петербурге, а также отменил тур по Европе.

Филипп Киркоров hellomagazine.com

Группа "Би-2" потеряла 42 млн рублей из-за отмены туров по России, Европе и большого шоу в Москве. Группа "Руки вверх" была вынуждена отменить тур по России, Европе и большое шоу в Москве, и потеряла 24 млн рублей.

Сергей Жуков msn.com

Певица Ани Лорак понесла убытки на 16 млн рублей из-за сорваного тура по России, а певица Светлана Лобода отменила корпоративные мероприятия и потеряла 12 млн рублей.

Певцы Сергей Лазарев и Дима Билан вынуждены были прервать свои туры по России и потеряли по 9 млн рублей.

Ани Лорак apostrophe.ua

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