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30 апреля • обновлено в 15:14
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Сколько денег потеряли Лорак, Киркоров, Лобода из-за карантина: названы впечатляющие суммы

1.3т
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РосСМИ подсчитали, какие убытки терпят популярные певцы в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

В частности, об этом пишет издание Super.

Сколько денег потеряли Лорак, Киркоров, Лобода из-за карантина: названы впечатляющие суммы

"Индустрия несет огромные потери, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Такая ситуация абсолютно у всех. Основная проблема подобрать для концертов новые даты, здесь каждый выходит из ситуации как может. Мы стараемся убеждать людей, покупающих билеты, не сдавайте билеты на любимых артистов поверьте, все они найдут возможность выступить у вас", – говорит Игорь Ковалев организатор туров Светланы Лободы, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и других артистов.

Так, больше всего денег – 50 млн рублей – потерял Филипп Киркоров. Артист перенес шоу в Москве и Санкт-Петербурге, а также отменил тур по Европе.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

hellomagazine.com

Группа "Би-2" потеряла 42 млн рублей из-за отмены туров по России, Европе и большого шоу в Москве. Группа "Руки вверх" была вынуждена отменить тур по России, Европе и большое шоу в Москве, и потеряла 24 млн рублей.

Сергей Жуков

Сергей Жуков

msn.com

Певица Ани Лорак понесла убытки на 16 млн рублей из-за сорваного тура по России, а певица Светлана Лобода отменила корпоративные мероприятия и потеряла 12 млн рублей.

Певцы Сергей Лазарев и Дима Билан вынуждены были прервать свои туры по России и потеряли по 9 млн рублей.

Ани Лорак

Ани Лорак

apostrophe.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало известно, как звезды РФ зарабатывают на карантине

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Автор
Анна Михно
Персоны
Дима Билан Сергей Лазарев Светлана Лобода Филипп Киркоров Ани Лорак
Место
Россия
Тег
Новости России
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