Сколько денег Елизавета II потеряла из-за пандемии: названа впечатляющая сумма

Королева Великобритании Елизавета II из-за пандемии коронавируса потеряла более 24 млн долларов. Сейчас ее состояние оценивается в 424 млн долларов.

Об этом пишет издание The Times.

Елизавета II Getty

Сообщается, что в основном убытки были связаны с королевской недвижимостью. Кроме того, пандемия ударила по фондовому рынку, и часть акций, что принадлежат Елизавете II, упали в цене.

Также частные доходы королевы сократились в связи с закрытием для посещения ее замков и дворцов, среди которых Сандрингем, Балмор, Виндзорский замок и Букингемский дворец.

Елизавета II Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 мая дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма праздновала день рождения – в этом году Шарлотте исполнилось пять лет. В сети отмечают, что с возрастом девочка становится очень похожа на свою бабушку Елизавету II.