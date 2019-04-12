"Сколько бы грязи ни лили на Зеленского...": всплыло неожиданное интервью со скандальным Манжосовым

Друг детства кандидата в президенты Владимира Зеленского, сооснователь студии "Квартал 95" Денис Манжосов хотел 11 апреля дать пресс-конференцию и рассказать о бывшем коллеге, пролив свет на то, почему они перестали общаться. Но ушел еще до начала мероприятия. Так, за две недели до события он поделился, как относится к баллотированию комика.

Отметим, что в интервью YouTube-каналу "Женин Журнал" Манжосов довольно тепло отзывался о Зеленском (видео смотрите ниже).

"Прежде всего мне приятно, что мой друг детства, который со мной за одной партой сидел, баллотируется в президенты. Это замечательно, интересно и удивительно. Не с каждым в жизни такое бывает. Что бы о нем ни говорили, сколько бы грязи ни лили в его сторону, он имеет право это сделать по Конституции и всем законам, он может баллотироваться в президенты нашей страны", — сказал Манжосов.

Денис Манжосов и Владимир Зеленский Фото: 24tv.ua

Также он добавил, что понимает Зеленского, как бизнесмена, как амбициозного человека. Хотя считает, что у него получилось бы лучше и больше принести пользы своей стране, если бы он возглавил некое молодежное направление.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Манжосов объяснил, почему сбежал от журналистов. По его словам, причиной стало заминирование здания.

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