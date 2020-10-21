Скобцева умерла в один день с мужем, которого увела из семьи

Актриса Ирина Скобцева умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком, однако с разницей в 26 лет. Звезды советского кино не стало 20 октября 2020-го, а ее любимого – 20 октября 1994-го.

Вместе с мужем Скобцева прожила 35 лет. Актриса была для режиссера третьей женой и главной музой. Как пишет издание "Вокруг ТВ", в начале их отношений ходили слухи, что женщина увела Бондарчука из семьи – от актрисы Инны Макаровой и маленькой дочери Натальи.

Отметим, что режиссер часто приглашал Ирину сниматься в своих фильмах. Супруги неоднократно появлялись вместе на экранах. В 1959 году они поженились, у них также есть двое детей – Елена и Федор.

Бондарчук и Скобцева в фильме "Сережа". vokrug.tv

Напомним, Скобцева дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме "Отелло". Всего она снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Она также известна ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Тридцать три", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания" и другие. Последней ее работой стала роль в детективе "Опасные каникулы" 2016 года.

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