Скелеты и грязные танцы: Лобода показала сцены секса в провокационном клипе

Украинская певица Светлана Лобода 4 июня выпустила провокационный клип на песню "Пуля-дура", который еще за несколько месяцев до официального выхода оказался в центре скандала.

Соответствующее видео, которое фанаты долго ждали, обнародовано на официальном YouTube-канале певицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Клип получился в виде мини-фильма, где Лобода предстала в образе роковой женщины. В ролике показали эротические сцены, горячие танцы певицы в откровенных нарядах на столе, страсть, стрельбу.

Лобода - "Пуля-лура" - танец Кадр из клипа

Танцы Лободы на столе Скриншот - "Пуля-дура"

В ролике артистка и ее подтанцовка превратились в скелетов, после чего зрителям показали сцены секса. А в конце женщины в образе Шахерезад несли по пляжу привязанного к палке герой в белье, в которого Лобода в конце стреляет в спину. Но оказалось, что это всего лишь сон ковбоя. За несколько часов клип набрал почти 90 тысяч просмотров и около девяти тысяч лайков.

Сцена со скелетами Кадр из видео

В Лободу-скелет стреляли Скриншот

Артистка даже предложила поклонникам проголосовать, насколько горячим получился клип по 10-балльной шкале. Как ни странно, ярые фанаты певицы поставили максимальные оценки.

"Неожиданное появление Шахерезад в кульминации клипа", "Очень жаркий клип! Он взорвет все чарты", "Как будто фильм посмотрела", – написали в комментариях.

Сцена секса в клипе "Пуля-дура" кадр из видео

"Пуля-дура" - героя в трусах несут по пляжу

Как сообщал OBOZREVATEL, весной отрывок из клипа "Пуля-дура" попал под шквал критики. Пользователи сказали, что это пошло и дешево. Более того, Лободу поймали на плагиате. Сцены с танцами скелетов ранее уже использовались: в клипе у Робби Уильямса и в фильме "Клуб монстров".

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