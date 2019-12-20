"Сказал снять белье": популярная певица стала жертвой домогательств

Популярная российская певица Нюша призналась, что в еще совсем юном возрасте стала жертвой домогательств со стороны продюсера.

Исполнительница в интервью шоу "Ходят слухи" не стала называть имени мужчины, чтобы избежать скандала, но решила поделиться личным опытом, чтобы предупредить девочек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам артистки, однажды она приехала с отцом в офис известного продюсера. После короткой беседы мужчина попросил родственника Нюши оставить его наедине с девочкой, чтобы посмотреть, как она будет себя вести без взрослых.

Нюша обвинила продюсера в домогательствах скриншот

"Мне было лет 12-13. Мы остались на несколько минут одни: разговаривали, и в какой-то момент он сказал, что я должна раздеться. Я об этом была наслышана, что во время кастингов девочки раздеваются до купальников, чтобы оценить твою физическую форму. Но он попросил догола – сказал, чтобы я сняла кофточку и нижнее белье. Он сказал, что я могу ему доверять, что он как доктор", – рассказала Нюша.

Нюша рассказала о домогательствах instagram/nyusha_nyusha

По словам певицы, она была очень растеряна и подумала, что так принято. Тем не менее артистка добавила, что мужчина до нее не дотронулся, а просто смотрел, но вся эта ситуация была неприятной.

"Такого быть не должно. Я знаю, что каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может столкнуться с этим. Это не значит, что сюда никогда не надо приходить. Заниматься музыкой, конечно, нужно. Вот после всего произошедшего папа задумался о том, а надо ли отдавать меня в руки продюсеру или лейблу", – призналась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о сексуальных домогательствах публике рассказала голливудская актриса и модель Шарлиз Терон, с которой такая ситуация произошла еще в самом начале карьерного пути. Звезда до сих пор зла на себя, потому что не смогла защититься.

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