Российский певец и экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин заявил, что в возрасте 8 лет его изнасиловали.

Откровенное признание он сделал в YouTube-шоу "Алена, блин". По словам артиста, страшный инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда он вместе с друзьями приехал на поле, которое находилось возле заброшенного завода пластполимеров. Там к мальчикам подошел подозрительный мужчина. Костюшкин отметил, что сначала смог убежать от него, однако вынужден был вернуться из-за своих друзей (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Стас Костюшкин Скриншот с видео

"Мы впятером поехали на поле. Нам по восемь лет. Мы играем, а потом я вижу, здоровый парень идет. Я сразу побежал в палисадник. Он спокойно шел. Увидев меня, что я ухожу, сказал: "Пацан, ты вернешься?". Я стою, мне безумно страшно... Я киваю головой, что я уйду и он говорит: "Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал". И я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться. Я вернулся назад. А он говорит: "Все, короче, ложитесь и открывайте рот". Мы открыли. Он достал член и засунул каждому в рот. Я тогда еще говорил, зачем вы это делаете. Я пытался узнать, что ему надо", – рассказал Костюшкин.

Певец также признался, что по сей день помнит, как от насильника пахло табаком.

Стас Костюшкин Скриншот с видео

"Мне сейчас 48 лет, я ничего не забыл, я все помню. Мы тогда ушли и договорились никогда никому об этом не говорить", – отметил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стас Костюшкин рассказал, как упал на примадонну Аллу Пугачеву во время выступления на "Новой волне" в 2014 году.