"Скатилась!" Лорак разгромили за бессмысленную песню

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, выпустила новую песню "Мы нарушаем" накануне дня рождения.

Соответствующее видео она обнародовала в своем YouTube-канале, вызвав критику поклонников (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

После прослушивания трека пользователи заметили, что Лорак скатилась и начала выпускать бессмысленные композиции.

Ани Лорак выпустила песню "Мы нарушаем" скриншот

"При всем уважении и теплых чувствах к творчеству Ани Лорак, которую я слушаю уже лет 20, что-то с этой песней пошло не так", "Где песни уровня "Я стану морем", "Забирай рай", "Зеркала"? Что случилось?", "Песни стали ни о чем", "Ранее были хорошие песни, сейчас – так себе тынц-тынц, ни о чем", "С каждым годом песни все хуже и хуже. Лорачка, вернись", "Набор слов", "Скукотища...у Ани Лорак давно хитов нет", "Песни какие-то безликие, бессмысленные, однотипные. Скатилась", "В песни нет изюминки. Все творчество стало дешевкой. А голос вообще одно кривляние", – разочаровались фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до премьеры Лорак начала сливать кадры из лирического видео к новой песне. Поклонники отреагировали неоднозначно.

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