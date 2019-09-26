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26 сентября • обновлено в 20:50
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"Скатилась!" Лорак разгромили за бессмысленную песню

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, выпустила новую песню "Мы нарушаем" накануне дня рождения.

Соответствующее видео она обнародовала в своем YouTube-канале, вызвав критику поклонников (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

После прослушивания трека пользователи заметили, что Лорак скатилась и начала выпускать бессмысленные композиции.

Ани Лорак выпустила песню "Мы нарушаем"

Ани Лорак выпустила песню "Мы нарушаем"

скриншот

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"При всем уважении и теплых чувствах к творчеству Ани Лорак, которую я слушаю уже лет 20, что-то с этой песней пошло не так", "Где песни уровня "Я стану морем", "Забирай рай", "Зеркала"? Что случилось?", "Песни стали ни о чем", "Ранее были хорошие песни, сейчас – так себе тынц-тынц, ни о чем", "С каждым годом песни все хуже и хуже. Лорачка, вернись", "Набор слов", "Скукотища...у Ани Лорак давно хитов нет", "Песни какие-то безликие, бессмысленные, однотипные. Скатилась", "В песни нет изюминки. Все творчество стало дешевкой. А голос вообще одно кривляние", – разочаровались фанаты.

"Скатилась!" Лорак разгромили за бессмысленную песню
"Скатилась!" Лорак разгромили за бессмысленную песню
"Скатилась!" Лорак разгромили за бессмысленную песню
"Скатилась!" Лорак разгромили за бессмысленную песню
"Скатилась!" Лорак разгромили за бессмысленную песню

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до премьеры Лорак начала сливать кадры из лирического видео к новой песне. Поклонники отреагировали неоднозначно.

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Теги
музыка шоу-бизнес
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