Скандальный комик разозлил сеть, высмеяв женщину

Российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков разозлил пользователей сети тем, что высмеял незнакомую ему женщину.

Так, снимок артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"И диетическую колу пожалуйста..." — написал комик под публикацией фотографии женщины, стоящей в очереди у прилавка.

"Ну ты, конечно, опустился в глазах у многих", "Человек стоял, никого не трогал, а вы без ее ведома сделали фото. Как-то некультурно", "Конечно, девушка не очень фигуристая, но выкладывать такое некрасиво", - комментируют пост Щербакова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Щербаков заявил, что в России многие люди убеждены, что в низких зарплатах и пенсиях виноват кто угодно, но не Владимир Путин.

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