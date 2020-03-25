Главная Новости
25 марта • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Скандальный Щербаков разозлил сеть, высмеяв женщину

1.5т
Читать материал на украинском

Российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков разозлил пользователей сети тем, что высмеял незнакомую ему женщину.

Так, снимок артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Скандальный комик разозлил сеть, высмеяв женщину
"И диетическую колу пожалуйста..." — написал комик под публикацией фотографии женщины, стоящей в очереди у прилавка.

"Ну ты, конечно, опустился в глазах у многих", "Человек стоял, никого не трогал, а вы без ее ведома сделали фото. Как-то некультурно", "Конечно, девушка не очень фигуристая, но выкладывать такое некрасиво", - комментируют пост Щербакова.

Скандальный комик разозлил сеть, высмеяв женщину
Скандальный комик разозлил сеть, высмеяв женщину
Скандальный комик разозлил сеть, высмеяв женщину

Как ранее писал OBOZREVATEL, Щербаков заявил, что в России многие люди убеждены, что в низких зарплатах и пенсиях виноват кто угодно, но не Владимир Путин.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги