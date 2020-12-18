Скандальный российский рэпер Моргенштерн собрался с концертами в Украину

Скандальный российский рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Валеев) запланировал три концерта в Украине на июнь 2021 года.

Билеты на предстоящие выступления уже начали продавать на сайте kontramarka.ua. Известно, что первый сольный концерт Моргенштерна состоится 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове, а 6 июня – в Запорожье.

Моргенштерн запланировал концерты в Украине kontramarka.ua

При этом в Киеве это будет Дворец Спорта, стоимость билетов составит 490-4490 грн. В Харькове – от 400 до 1700 грн, а в Запорожье – 350-1000 грн.

Моргенштерн запланировал концерты в Украине kontramarka.ua

Напомним, что в прошлом году концерт Моргенштерна в Одессе обернулся скандалом. Во время своего выступления рэпер назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Позже свое недовольство тем, что произошло, высказало множество украинцев. Они обвинили артиста в том, что тот иронизирует над смертью людей.

Моргенштерн во время концерта в Одессе Twitter

Что еще известно о рэпере Моргенштерне:

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me– начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн состоял в близких отношениях с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года молодые люди возобновили свои отношения.

Рэпер Моргенштерн Instagram Моргенштерна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.