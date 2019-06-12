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Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

1.6тЧитать материал на украинском

Скандальный российский и советский актер Василий Лановой засветился в оккупированном Крыму.

Так, в рамках всероссийской патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" артист представил выдержки из своего моноспектакля, посвященного Второй мировой войне, сообщает газета "Победа".

Василий Лановой

Василий Лановой

Фото: facebook/newpobeda

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

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В моноспектакле Лановой поделился своими детскими воспоминаниями о военном времени. Кроме того он рассказал о своем становлении как актера, а также о важности для культурной памяти общества движения "Бессмертный полк".

Василий Лановой

Василий Лановой

Фото: facebook/newpobeda

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Отмечается, что на мероприятие были приглашены активисты "Бессмертного полка", ветераны, участники, дети войны, воины-интернационалисты, участники "ЮНАРМИИ", ветераны ВМФ.

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный Лановой жаловался, будто его убьют в Украине. Об этом он говорил в 2018 году, комментируя отсутствие возможности посещать страну.

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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ммде... А в чём же скандальность Василия Семёновича?
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Ідіот
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Дронов Жон
Дронов Жон
Дедушке Лановому больше всего подходит читать некрологи. В этом искусстве он великий мастер. Но Путлера не переживет. Почему то. А жаль.
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