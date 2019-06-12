Скандальный российский актер засветился в Крыму: фото

Скандальный российский и советский актер Василий Лановой засветился в оккупированном Крыму.

Так, в рамках всероссийской патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!" артист представил выдержки из своего моноспектакля, посвященного Второй мировой войне, сообщает газета "Победа".

Василий Лановой Фото: facebook/newpobeda

Фото: facebook/newpobeda

В моноспектакле Лановой поделился своими детскими воспоминаниями о военном времени. Кроме того он рассказал о своем становлении как актера, а также о важности для культурной памяти общества движения "Бессмертный полк".

Василий Лановой Фото: facebook/newpobeda

Фото: facebook/newpobeda

Отмечается, что на мероприятие были приглашены активисты "Бессмертного полка", ветераны, участники, дети войны, воины-интернационалисты, участники "ЮНАРМИИ", ветераны ВМФ.

Фото: facebook/newpobeda

Фото: facebook/newpobeda

Фото: facebook/newpobeda

Фото: facebook/newpobeda

Фото: facebook/newpobeda

Фото: facebook/newpobeda

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный Лановой жаловался, будто его убьют в Украине. Об этом он говорил в 2018 году, комментируя отсутствие возможности посещать страну.

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