Скандальный пранкер Седюк напал на Тимберлейка в Париже: видео

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк пострадал от украинского пранкера Виталия Седюка, который прославился провокационными выходками в публичных местах.

Так, инцидент произошел на показе Louis Vuitton, который проходил в рамках недели моды в Париже. Артист шел держа за руку жену Джессику Бил, когда Седюк подбежал к нему сзади и попытался сбить с ног. Соответствующее видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, досскрольте новость до конца).

Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на модном показе в Париже

На Тимберлейка напал пранкер Седюк

Седюк попытался сбить с ног Джастина

Пранкера оттаскивают от певца

Отметим, что телохранители Тимберлейка быстро среагировали на нападающего и оттащили его от звезды. Джастин с женой продолжили идти на мероприятие как ни в чем не бывало.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

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