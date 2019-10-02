Скандальный пранкер Седюк напал на Тимберлейка в Париже: видео

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк пострадал от украинского пранкера Виталия Седюка, который прославился провокационными выходками в публичных местах.
Так, инцидент произошел на показе Louis Vuitton, который проходил в рамках недели моды в Париже. Артист шел держа за руку жену Джессику Бил, когда Седюк подбежал к нему сзади и попытался сбить с ног. Соответствующее видео было опубликовано в сети (чтобы просмотреть, досскрольте новость до конца).
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на модном показе в Париже
На Тимберлейка напал пранкер Седюк
Седюк попытался сбить с ног Джастина
Пранкера оттаскивают от певца
Отметим, что телохранители Тимберлейка быстро среагировали на нападающего и оттащили его от звезды. Джастин с женой продолжили идти на мероприятие как ни в чем не бывало.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
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