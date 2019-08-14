Скандальный Полунин встретился с Путиным в Крыму: видео

Президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь на постановку балета "Спартак", где выступал скандальный танцор Сергей Полунин.
Видео их встречи после балета опубликовано на YouTube "Первого канала". Полунин играл в постановке римского государственного деятеля Марка Красса.
Полунин танцевал в Крыму
Скрин с видео
После выступления Путин пришел за кулисы, чтобы пообщаться с танцорами. Среди них был и скандальный Полунин, который получил перед этим государственную награду в РФ.
Полунин справа
Скрин с видео
Полунин выступал перед Путиным
Скрин с видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.
Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.
Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.
В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.
Позже танцор и вовсе призвал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации".
Позже он назвал Путина "лидером всей планеты", а потом и вовсе разразился угрозами из-за него.
Позже он признался, что получает удовольствие от ненависти, которую к нему начали испытывать все после скандальных заявлений о Путине и России.
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