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Скандальный Полунин встретился с Путиным в Крыму: видео

1.2т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь на постановку балета "Спартак", где выступал скандальный танцор Сергей Полунин.

Видео их встречи после балета опубликовано на YouTube "Первого канала". Полунин играл в постановке римского государственного деятеля Марка Красса.

Полунин танцевал в Крыму

Полунин танцевал в Крыму

Скрин с видео

После выступления Путин пришел за кулисы, чтобы пообщаться с танцорами. Среди них был и скандальный Полунин, который получил перед этим государственную награду в РФ.

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Полунин справа

Полунин справа

Скрин с видео

Полунин выступал перед Путиным

Полунин выступал перед Путиным

Скрин с видео

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Персоны
Владимир Путин Сергей Полунин
Место
Украина Севастополь
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Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Полунин видимо "черный" на снимках )))
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