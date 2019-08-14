Скандальный Полунин встретился с Путиным в Крыму: видео

Президент России Владимир Путин приехал в оккупированный Севастополь на постановку балета "Спартак", где выступал скандальный танцор Сергей Полунин.

Видео их встречи после балета опубликовано на YouTube "Первого канала". Полунин играл в постановке римского государственного деятеля Марка Красса.

Полунин танцевал в Крыму Скрин с видео

После выступления Путин пришел за кулисы, чтобы пообщаться с танцорами. Среди них был и скандальный Полунин, который получил перед этим государственную награду в РФ.

Полунин справа Скрин с видео

Полунин выступал перед Путиным Скрин с видео

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