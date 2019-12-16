Скандальный Панин засмотрелся на обнаженную Тодоренко

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала новое яркое фото со своего отдыха. На нем она позировала в топе, который демонстрировал ее грудь.
На снимок, который Тодоренко разместила на своей странице в Instagram, обратил внимание одиозный российский актер Алексей Панин.
Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
"В детстве я часто проигрывала на танцевальных турнирах и музыкальных фестивалях, но каждый раз, стоя на 6, 4, 3 месте, родители и педагоги подбадривали меня и поддерживали словами: "И пусть победит дружба, а борьба за лидерство – это условность. Теперь важно улучшать свой навык", чтоб в следующий раз Регина победила Регину. По такому принципу я и живу: не стараюсь перепрыгнуть кого-то, не иду по трупам, а с каждым годом улучшаю свои качества и воспитываю в себе сочувствие, сострадание и со-радость!", – подписала фото Тодоренко
#со-радость Учили ли вас родители радоваться за других? А вы учите своих детей радоваться чужим победам и достижениям? История: недавно под одним из своих интервью обнаружила комментарий "как же бесит вечный позитив этой выскочки Регины" и , если честно, ужаснулась.😱 То есть раздражает, когда у другого все хорошо?????? Серьезно???? Как же тяжело этому человеку в обществе, ведь ее не научили со-радости, а родители своим примером навязали зависть , 😩зависть, осуждая других за их достижения( у этой девушки тоже когда-то появятся дети, а , возможно, они уже есть. А ведь они станут заложниками идентичного воспитания и будут ненавидеть тех, у кого положительное мышление, у кого многое получается. И эта озлобленность будет нарастать каждый день , как снежный ком. "Если дочь рассказывает, что в классе появилась отличница, от души порадуемся за незнакомую девочку и не будем торопиться с упреком: "Вот видишь?А ты?" (С.Соловейчик) В детстве я часто проигрывала на танцевальных турнирах и музыкальных фестивалях, но каждый раз стоя на 6м, 4м, 3м месте , родители и педагоги подбадривали меня и поддерживали словами: "и пусть победит дружба, а борьба за лидерство - это условность. Теперь важно улучшать свой навык", чтоб в следующий раз Регина победила Регину. По такому принципу я и живу: не стараюсь перепрыгнуть кого-то, не иду по трупам , а с каждым годом улучшаю свои качества и воспитываю в себе со-чувствие, со- страдание и СО-РАДОСТЬ! #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #bali
Снимок понравился Алексею Панину. Скандальный актер даже поставил Тодоренко лайк.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине.
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