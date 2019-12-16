Скандальный Панин засмотрелся на обнаженную Тодоренко

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала новое яркое фото со своего отдыха. На нем она позировала в топе, который демонстрировал ее грудь.

На снимок, который Тодоренко разместила на своей странице в Instagram, обратил внимание одиозный российский актер Алексей Панин.

Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

"В детстве я часто проигрывала на танцевальных турнирах и музыкальных фестивалях, но каждый раз, стоя на 6, 4, 3 месте, родители и педагоги подбадривали меня и поддерживали словами: "И пусть победит дружба, а борьба за лидерство – это условность. Теперь важно улучшать свой навык", чтоб в следующий раз Регина победила Регину. По такому принципу я и живу: не стараюсь перепрыгнуть кого-то, не иду по трупам, а с каждым годом улучшаю свои качества и воспитываю в себе сочувствие, сострадание и со-радость!", – подписала фото Тодоренко

Снимок понравился Алексею Панину. Скандальный актер даже поставил Тодоренко лайк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине.

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