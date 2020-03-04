Главная Новости
4 марта • обновлено в 16:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Скандальный Панин сделал жесткое заявление по аннексии Крыма

13.3т
Читать материал на украинском

Скандальный российский актер Алексей Панин, который раскрыл подробности своей интимной жизни, жестко высказался об аннексированном РФ Крыме. Так, он заявил, что президент России Владимир Путин нарушил закон.

Об этом актер рассказал в интервью Дмитрию Гордону (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Наговорил на 15 лет тюрьмы": Панин жестко высказался про аннексию Крыма

Скриншот из видео

"Ты же понимаешь, что когда крымчане жили при Ющенко и Януковиче, они действительно считали себя русскими и хотели в Россию. А сейчас они получили, и они поняли, что не все так за*бись", - сказал Панин.
"Наговорил на 15 лет тюрьмы": Панин жестко высказался про аннексию Крыма

Скриншот из видео

Гордон отметил, что президент РФ нарушил закон.

"Есть международные законы: Крым - это Украина, и взять, и украсть часть страны - это презреть все и нарушить все законны", - добавил Гордон.
"Наговорил на 15 лет тюрьмы": Панин жестко высказался про аннексию Крыма

Скриншот из видео

"Не спорь со мной, я с тобой не спорил. Я прекрасно знаю, что это так. Когда все это случилось в 2014 году, я брякнул свое мнение. Был бы я на месте Путина - я бы поступил точно так же, но он нарушил закон. Никакого референдума не было, так же, как и не было честных выборов в России. Грустно. Если бы мы сидели не перед камерами - я бы по-другому сказал. Но не хочу наговорить себе на 15 лет", - добавил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
9
30
Смешно
17
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иш как пуканы у русликов рвет)))))слышно аж в Украине)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
К Денис
К Денис
ООО, он в кокелляндии, ураааа..в сралоусраине!! Пусчай там и остаётся)))) хотел же из России уехать.. Видать уехал =))) хдд... Он у вас прям как дома)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
У"любимого актера"Путина "в мозгах началось "прояснение"..На конец-то,дошло...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги