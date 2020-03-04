Скандальный Панин сделал жесткое заявление по аннексии Крыма

Скандальный российский актер Алексей Панин, который раскрыл подробности своей интимной жизни, жестко высказался об аннексированном РФ Крыме. Так, он заявил, что президент России Владимир Путин нарушил закон.

Об этом актер рассказал в интервью Дмитрию Гордону (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Ты же понимаешь, что когда крымчане жили при Ющенко и Януковиче, они действительно считали себя русскими и хотели в Россию. А сейчас они получили, и они поняли, что не все так за*бись", - сказал Панин.

Скриншот из видео

Гордон отметил, что президент РФ нарушил закон.

"Есть международные законы: Крым - это Украина, и взять, и украсть часть страны - это презреть все и нарушить все законны", - добавил Гордон.

Скриншот из видео

"Не спорь со мной, я с тобой не спорил. Я прекрасно знаю, что это так. Когда все это случилось в 2014 году, я брякнул свое мнение. Был бы я на месте Путина - я бы поступил точно так же, но он нарушил закон. Никакого референдума не было, так же, как и не было честных выборов в России. Грустно. Если бы мы сидели не перед камерами - я бы по-другому сказал. Но не хочу наговорить себе на 15 лет", - добавил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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