Главная Новости
4 апреля • обновлено в 03:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Скандальный Панин ошарашил сеть странным видео

492
Читать материал на украинском

Скандальный российский актер Алексей Панин, который признался, что является свингером и однажды принимал участие в сексе, где было 130 человек, ошарашил сеть странным видео.

Ролик он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Скандальный Панин ошарашил сеть странным видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Мария Дидык
Персона
Алексей Панин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги