Скандальный Панин ошарашил сеть странным видео

Скандальный российский актер Алексей Панин, который признался, что является свингером и однажды принимал участие в сексе, где было 130 человек, ошарашил сеть странным видео.

Ролик он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственный комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!