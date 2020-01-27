Скандальный отец Маркл слил таблоиду фото 16-летней дочери

Скандальный отец Меган Маркл Томаc показал таблоиду архивные фотографии своей дочери.

Так, снимки с 16-летней Меган опубликовало издание The Sun.

Меган Маркл Getty

Как пишет издание, фотографии были сделаны во время спектакля в Средней школе в Лос-Анджелесе.

На одном из снимков Меган появляется перед зрителями в белом купальнике.

"Она играет роль в spa-салоне. Это на самом деле смешно, очень драматично. Я думаю, что Меган будет шокирована, если увидит это!", – говорит Томас, отмечая, что Маркл всегда "играла что-то гламурное".

Меган Маркл в 16 лет The Sun

Меган Маркл в 16 лет The Sun

Меган Маркл в 16 лет The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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