Главная Новости
27 января • обновлено в 16:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Скандальный отец Маркл слил таблоиду фото 16-летней дочери

3.1т
Читать материал на украинском

Скандальный отец Меган Маркл Томаc показал таблоиду архивные фотографии своей дочери.

Так, снимки с 16-летней Меган опубликовало издание The Sun.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новости
Канадцы ополчились против Маркл и Гарри: что случилось

Как пишет издание, фотографии были сделаны во время спектакля в Средней школе в Лос-Анджелесе.

На одном из снимков Меган появляется перед зрителями в белом купальнике.

"Она играет роль в spa-салоне. Это на самом деле смешно, очень драматично. Я думаю, что Меган будет шокирована, если увидит это!", – говорит Томас, отмечая, что Маркл всегда "играла что-то гламурное".

Меган Маркл в 16 лет

Меган Маркл в 16 лет

The Sun

Меган Маркл в 16 лет

Меган Маркл в 16 лет

The Sun

Меган Маркл в 16 лет

Меган Маркл в 16 лет

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Михно
Персона
Меган Маркл
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
6
Смешно
2
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги