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19 мая • обновлено в 17:15
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Скандальный Моргенштерн стал самым перспективным музыкантом РФ

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Скандальный рэпер и блогер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes.

Рейтинг опубликован на официальном сайте журнала. Так, артист занял первое место в категории "Музыка".

Моргенштерн

Моргенштерн

Вместе с Моргенштерном в категории "Музыка" в список попали певица Катя Кищук и Манижа.

Катя Кищук

Катя Кищук

Манижа

Манижа

При формировании списка номинантов учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 декабря на концерте в Одессе российский музыкант Morgenshtern (Алишер Моргенштерн) назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже — "е**ной показухой".

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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