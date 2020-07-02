Скандальный Моргенштерн рассказал, на что тратит миллионы: выписки со счетов
Скандальный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) рассказал, что стал долларовым миллионером, однако существенных сбережений у него нет – он баснословные суммы тратит ежемесячно. В подтверждение музыкант показал выписки со счетов за май и июнь 2020 года.
Выяснилось, в среднем в месяц Моргенштерн тратит около 9 миллионов рублей (почти 3,5 млн грн или 128 тыс. долларов – Ред). Об этом шла речь в эфире шоу "Че Каво" на YouTube (смотрите видео в конце новости).
Так, 22-летний хип-хоп-артист заявил, что за 2019 год ему удалось заработать более 80 миллионов рублей (около 1,15 млн долларов). При этом он указал источники доходов.
"Мне приходят средства с монетизации на YouTube – это примерно 350 тысяч рублей в месяц. Интеграция в ролики у меня стоит где-то полтора миллиона. В клипы подороже – около пяти миллионов. Около 300-400 тысяч "прилетает" с продажи "мерча", – поделился музыкант.
По словам Моргенштерна, за один концерт он зарабатывает порядка 500 тысяч рублей. Отчисления за треки составляют около четырех миллионов рублей в месяц. Кроме того, рэпер зарабатывает при помощи соцсети Instagram: цена на его сторис начинается от 500 тысяч рублей, стоимость фотопоста варьируется от 600 до 800 тысяч, а видеопост стоит 1,2 миллиона в среднем. Также рэпер добавил, что недавно за пост, где он должен был выступить за поправки в Конституцию РФ ему предложили 10 млн рублей, однако музыкант отказался.
Моргенштерн признался, что хоть он и стал долларовым миллионером, он не понимает, на что тратит заработанные деньги. Так, его расходы за май 2020 года составили 9,4 миллионов рублей, а за первую половину июня – 7,5 миллионов.
Куда Моргенштерн тратит деньги
Основными расходами рэпера являются дорогостоящее жилье в Москве, автомобиль и брендовые вещи. Так, за съем квартиры в центре Москвы звезда платит 120 тыс. руб. в месяц. Его самая крупная покупка – Mersedes-Benz E200 за 4 млн. рублей.
Помимо прочего артист обожает брендовую одежду и аксессуары (Gucci, D&G и др.). Не скупится он и на ювелирные изделия. Цепь с логотипом Playboy, к примеру, стоит 3 млн рублей, а часы марки Rolex – 2 млн.
"Сам не знаю, на что я эти деньги трачу. Получается, я за прошлый год стал долларовым миллионером, но сейчас-то у меня этих денег уже нет. Я все потратил", – признался артист.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.