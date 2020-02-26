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26 февраля • обновлено в 09:06
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Скандальный Лоза жестко высказался о выступлениях Maruv в России

2.3т
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Российский музыкант Юрий Лоза резко высказался о выступлениях украинской певицы Maruv в России, заявив, что звезде не удастся добиться там успеха.

Такое заявление музыкант сделал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Юрий Лоза

Юрий Лоза

aif.ru

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В частности, Лоза отреагировал на слова Растрогуева и Лещенко, которые заявили, что Maruv нужно переезжать из Украины в Россию.

"Я не слежу за украинскими артистами, мне совершенно все равно, что у них там происходит. Судя по всему, это говорится о какой-то девушке, которая поет по-английски. Они все по-английски поют. Ну, подумайте сами, неужели это что-то может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. От английской песни ему хорошо не будет", – считает Лоза.

Maruv

Maruv

Instagram @maruvofficial

По мнению музыканта, Maruv лучше отправиться не в Россию, а в страны Европы:

"Поэтому какая-то девушка, ну пускай поет. Пускай едет в европейское турне и там поет и радует своим творчеством. А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы – россияне! И молодые, и старые. И никого не обрадуешь английской песней".

Maruv

Maruv

Instagram @maruvofficial

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцев возмутило поздравление Maruv с 23 февраля. Из-за этого в сети раскритиковали певицу. На нападки на артистку отреагировал Николай Расторгуев, который заявил, что звезде нужно "валить в РФ". Кроме того, уехать в Россию украинке предложил и Лев Лещенко.

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Автор
Анна Михно
Персоны
MARUV Юрий Лоза
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Звезде???
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