Скандальный Кива стал папой в третий раз

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива стал папой в третий раз. Так, у него родилась дочка.

Об этом в личном Telegram-канале сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. "Поздравляю народного депутата Илью Киву с рождением дочери! Пусть растет здоровой и счастливой на радость родителям!" — написал Мосийчук.

Илья Кива и Екатерина Мазур Фото: facebook/kivailya

Отметим, что Кива имеет двоих детей от предыдущего брака — 25-летнюю дочь Екатерину, офицера полиции, и 7-летнего сына Георгия. Третий ребенок у него родился от девушки Екатерины Мазур, с которой он познакомился еще в 2017 году и живет вместе в Киеве. К слову, 33-летняя Екатерина воспитывает 5-летнего сына.

Илья Кива с сыном Георгием и дочерью Екатериной

Илья Кива с сыном и дочерью Фото: instagram/kiva_ilya

Илья Кива с Екатериной Мазур на отдыхе Фото: instagram/ekaterina_mr8888

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый белорусский певец и музыкант, лидер популярной группы Brutto и распавшегося культового коллектива "Ляпис Трубецкой" 47-летний Сергей Михалок в третий раз стал папой.

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