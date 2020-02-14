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14 февраля • обновлено в 15:12
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Скандальный "Интер" устроит "советский марафон" 23 февраля: что известно

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Скандальный украинский телеканал "Интер" подготовил специальную программу телепередач ко Дню советской армии 23 февраля. Этот праздник в Украине официально отменен из-за агрессии России.

Так, на "Интере" 22 и 23 февраля будут транслироваться советские фильмы, а также российский сериал. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Скандальный "Интер" устроит "советский марафон" 23 февраля: что известно

Delo.ua

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В частности, в эти дни пройдет марафон под названием "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".

Анонс марафона советских фильмов

Анонс марафона советских фильмов

Сайт телеканала "Интер"

В рамках него планируется показ двух лент советского производства — "В зоне особого внимания" и "Ответный ход", а также сериала "Захват", который был снят в России в 2014 году.

Программа передач

Программа передач

Сайт телеканала "Интер"

Отметим, в Украине с 2015 года был отменен День защитника отечества 23 февраля из-за агрессии России, который в СССР был Днем советской армии и военно-морского флота.

Указом президента Петра Порошенко от 14 октября 2014 года появился новый праздник – День защитника Украины. Он посвящен армии, которая защищает границы страны в борьбе против РФ. С 2015 года этот праздник является официальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Интер" попал в скандал, связанный с гомофобией. Украинский журналист Владимир Новак рассказал, что его не взяли на работу на телеканал, мотивируя отказ исключительно его нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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Автор
Ева Романова
Тема
Праздники
Тег
телеканал Интер
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