Скандальный фотограф объявила выставку голых фото ''королевской семьи''

Британский фотограф Элисон Джексон объявила скандальную выставку с голыми двойниками королевской семьи.

Как пишет Super, среди работ Джексон посетители увидят вызывающий жест якобы от принцессы Дианы, якобы голых наследников престола и Ее Величество Елизавету II, справляющую нужду.

Выставка с этими и другими вызывающими фотографиями вскоре состоится в Лондоне. Как отметила автор, ирония ее работ очевидна: снимки призваны одновременно высмеять излишнюю одержимость личной жизнью знаменитостей и затронуть тему фейковых новостей и альтернативных фактов в 21 веке.

Однако далеко не все пользователи сети поняли и приняли замысел художницы. Некоторые даже пригрозили ей законом. На деле же принцы Гарри и Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и сама королева на работах фотографа являются обычными людьми с поразительным сходством.

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