МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

Скандальный фотограф объявила выставку голых фото ''королевской семьи''

484Читать материал на украинском

Британский фотограф Элисон Джексон объявила скандальную выставку с голыми двойниками королевской семьи.

Как пишет Super, среди работ Джексон посетители увидят вызывающий жест якобы от принцессы Дианы, якобы голых наследников престола и Ее Величество Елизавету II, справляющую нужду.

Выставка с этими и другими вызывающими фотографиями вскоре состоится в Лондоне. Как отметила автор, ирония ее работ очевидна: снимки призваны одновременно высмеять излишнюю одержимость личной жизнью знаменитостей и затронуть тему фейковых новостей и альтернативных фактов в 21 веке.

#pippamiddleton

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

Новости
''Лучше Ким Кардашьян'': британская певица удивила поклонников голым фото

Однако далеко не все пользователи сети поняли и приняли замысел художницы. Некоторые даже пригрозили ей законом. На деле же принцы Гарри и Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и сама королева на работах фотографа являются обычными людьми с поразительным сходством.

#princewilliam #princeharry

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

Смотрите также на OBOZREVATEL, в каком образе Кейт Миддлтон вышла из декрета.

Персоны
Елизавета IIКейт Миддлтонпринцесса ДианаПринц УильямПринц Гарри
Место
Великобритания
Объекты
соцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги