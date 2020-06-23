Скандальный фильм 'Текст' с Асмус выйдет в формате сериала: опубликован тизер

Российский видеосервис START опубликовал тизер к сериалу "Текст. Реальность" с Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях.

Так, это будет расширенная версия фильма "Текст" режиссера Клима Шипенко, разбитая на пять серий, которые появятся на видеосервисе одновременно. Все они станут доступны 3 июля 2020 года (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в одном из интервью режиссер "Текста" Клим Шипенко объяснил, чем сериал будет отличаться от полного метра. По словам постановщика, в новой версии были дополнены линии героев Асмус и Янковского. Зритель сможет больше узнать о связи персонажей. В сериал также вошли сцены, которые пришлось вырезать из фильма.

Кристина Асмус и Иван Янковский в фильме "Текст" (источник – sm.news)

Напомним: полнометражный фильм "Текст" вышел на экраны в октябре 2019 года. Картина стала резонансной, в том числе из-за откровенной сцены с участием актрисы Кристины Асмус.

Кристина Асмус в фильме "Текст"

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