Скандальный фильм "Текст" с Асмус выйдет в формате сериала: опубликован тизер
Российский видеосервис START опубликовал тизер к сериалу "Текст. Реальность" с Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях.
Так, это будет расширенная версия фильма "Текст" режиссера Клима Шипенко, разбитая на пять серий, которые появятся на видеосервисе одновременно. Все они станут доступны 3 июля 2020 года (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Отметим, что в одном из интервью режиссер "Текста" Клим Шипенко объяснил, чем сериал будет отличаться от полного метра. По словам постановщика, в новой версии были дополнены линии героев Асмус и Янковского. Зритель сможет больше узнать о связи персонажей. В сериал также вошли сцены, которые пришлось вырезать из фильма.
Кристина Асмус и Иван Янковский в фильме "Текст" (источник – sm.news)
Напомним: полнометражный фильм "Текст" вышел на экраны в октябре 2019 года. Картина стала резонансной, в том числе из-за откровенной сцены с участием актрисы Кристины Асмус.
Кристина Асмус в фильме "Текст"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.
Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.
Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.
Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".
Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.