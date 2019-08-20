Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости

Украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее оскандалился своими высказываниями о Крыме, возмутил пользователей сети участием в конкурсе "Новая волна 2019" в Сочи.
Так, артистки планируют поехать на конкурс, чтобы представлять там Украину. Об этом сообщили в социальной сети Instagram.
В сети негативно отреагировали на это.
"Пускай в Украину не возвращаются", "Это перебор! А их Украина посылает туда, или они сами? Какая мерзость", "Это какая-то гадость. Что Украина в Сочи забыла?", "После их интервью Скрыпину эти ватницы мне противны. Пусть убираются вон из Украины", "А Украина учавствует в росийских конкурсах?", - пишут в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года дуэт ANNA MARIA участвовал в финале Национального отбора на конкурс Евровидение.
За день до этого девушки серьезно оскандалились в эфире крымскотатарского телеканала ATR. Вокалистки, которые родились и выросли в Крыму, в интервью с Романом Скрыпиным отказались признавать аннексию полуострова РФ, а также заявили, что "в Украине не идет война с Россией".
В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками".
Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора.
В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участияв финале Нацотбора, а администрацию конкурса — не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.
Позже Роман Скрыпин, который взял громкое интервью у дуэта ANNA MARIA, резко раскритиковал организаторов конкурса, которые допустили участие коллектива с пророссийской позицией. Также он обратился за разъяснениями к ведущему Нацотбора Сергею Притуле.
Тот дерзко ответил журналисту, указав, что всего лишь ведет Национальный отбор и не в его компетенции выбирать участников, анализируя их гражданскую позицию.
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