Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости

Украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее оскандалился своими высказываниями о Крыме, возмутил пользователей сети участием в конкурсе "Новая волна 2019" в Сочи.

Так, артистки планируют поехать на конкурс, чтобы представлять там Украину. Об этом сообщили в социальной сети Instagram.

В сети негативно отреагировали на это.

"Пускай в Украину не возвращаются", "Это перебор! А их Украина посылает туда, или они сами? Какая мерзость", "Это какая-то гадость. Что Украина в Сочи забыла?", "После их интервью Скрыпину эти ватницы мне противны. Пусть убираются вон из Украины", "А Украина учавствует в росийских конкурсах?", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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