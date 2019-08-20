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Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости

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Украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее оскандалился своими высказываниями о Крыме, возмутил пользователей сети участием в конкурсе "Новая волна 2019" в Сочи.

Так, артистки планируют поехать на конкурс, чтобы представлять там Украину. Об этом сообщили в социальной сети Instagram.

Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости
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В сети негативно отреагировали на это.

"Пускай в Украину не возвращаются", "Это перебор! А их Украина посылает туда, или они сами? Какая мерзость", "Это какая-то гадость. Что Украина в Сочи забыла?", "После их интервью Скрыпину эти ватницы мне противны. Пусть убираются вон из Украины", "А Украина учавствует в росийских конкурсах?", - пишут в комментариях.

Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости
Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости
Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости
Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости
Скандальный дуэт ANNA MARIA представит Украину на российском фестивале: сеть в ярости

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
ANNA MARIA
Место
Украина
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3
Комментарии
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1
Смешно
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2
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну что вы, Украина не "совок"!!
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
В мене запитання,хто їх туди направив?
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Питон Каа
Питон Каа
Добро пожаловать!
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