Скандальный Алибасов отобрал у 81-летней жены квартиру: известны подробности

Скандальный российский музыкант Бари Алибасов оставил свою жену, 81-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину, без квартиры в Новой Москве, стоимость которой оценивается в 10 млн рублей.

Об этом пишет издание Starhit.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов starhit.ru

Так, сообщается, что несколько недель назад артистка узнала, что лишилась своей квартиры. Владельцем недвижимости стал помощник Алибасова Сергей Моцар.

Как пишет издание, Бари попросил подписать Лидию документ на квартиру. Музыкант привез жену к адвокату, якобы для консультации, а затем дал документ для подписи.

"Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. Я не ожидала подвоха от близкого человека", – говорит Федосеева-Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов kp.ru

Известно, что сейчас в ситуации разбирается адвокат Юлиан Соболев, который обвиняет Бари в мошенничестве и просит заключить его под арест.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сын скандального продюсера Бари Алибасова опубликовал тревожное видео, снятое возле психиатрической областной клиники. Он сказал, что упек туда мать.