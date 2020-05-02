Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Скандальный Алибасов отобрал у 81-летней жены квартиру: известны подробности

27т
Читать материал на украинском

Скандальный российский музыкант Бари Алибасов оставил свою жену, 81-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину, без квартиры в Новой Москве, стоимость которой оценивается в 10 млн рублей.

Об этом пишет издание Starhit.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

starhit.ru

Так, сообщается, что несколько недель назад артистка узнала, что лишилась своей квартиры. Владельцем недвижимости стал помощник Алибасова Сергей Моцар.

Как пишет издание, Бари попросил подписать Лидию документ на квартиру. Музыкант привез жену к адвокату, якобы для консультации, а затем дал документ для подписи.

"Подумала, наверное, договор на какие-нибудь книги или интервью. Я не ожидала подвоха от близкого человека", – говорит Федосеева-Шукшина.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

kp.ru

Известно, что сейчас в ситуации разбирается адвокат Юлиан Соболев, который обвиняет Бари в мошенничестве и просит заключить его под арест.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов

cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сын скандального продюсера Бари Алибасова опубликовал тревожное видео, снятое возле психиатрической областной клиники. Он сказал, что упек туда мать.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
34
Смешно
6
Интересно
7
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги