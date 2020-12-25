Скандальные разводы, свадьбы, трагические потери и неожиданные открытия в украинском шоу-бизнесе: итоги-2020

Накал страстей у Владимира Остапчука, женитьба 90-летнего Григория Чапкиса, скандал во время концерта ко Дню Независимости и другие инциденты всколыхнули мир звезд в 2020 году.

Уходящий год запомнился не только громкими скандалами и разводами украинских знаменитостей, но и пышными свадьбами, а также пополнением в звездных семьях. Подводя итоги OBOZREVATEL вспомнил самые резонансные события в украинском шоу-бизнесе.

Разводы года

У Владимира Остапчука и Елены Войченко страсти кипели с прошлой зимы, когда Остапчук начал появляться на публике со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. В отместку, Елена рассказала СМИ о его изменах. По словам Войченко, артист начал изменять супруге после "Евровидения-2017", ведущим которого он тогда стал.

6 марта Владимир Остапчук официально расторгнул брак с Еленой Войченко после 12-летнего брака, после чего подал запрос в службу опеки на проведение психологической экспертизы Елены. Войченко же рассказала, что Владимир сказал их дочери, что у нее появится новая мама – Кристина. Скандал поутих уже к концу лета, когда телеведущий начал готовиться к свадьбе.

Снежана Онопко и Николай Щур

Также этой весной развелась со своим супругом известная супермодель Снежана Онопко. Она решилась подать на развод после 10 лет побоев и домашнего насилия.

Бизнесмен Николай Щур не только избивал и насиловал Онопко на протяжении этих лет, но и изменял ей с другими. Манекенщица осмелилась заявить, что Николай забрал у нее автомобиль, личные вещи и даже драгоценности. Кроме того, призналась, что не решалась рожать от него детей.

Свадьбы года

Телеведущий и участник девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин женился на победительнице проекта Дарьей Квитковой. Их свадьба стала первой за всю историю проекта. Известно, что Никите с Дарьей пришлось перенести торжество на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса и сыграть ее в одном из столичных ресторанов возле Днепра.

Еще одной громкой свадьбой стала женитьба 54-летнего певца Виктора Павлика и его 26-летней избранницы Екатерины Репяховой. Любопытно, что Павлик начал встречаться с Екатериной в 2016 году, еще будучи в законных отношениях с Ларисой Павлик. Вскоре певец развелся и в 2019 году сделал Екатерине предложение. Бракосочетание между исполнителем и его концертным директором состоялось 29 мая, но празднование им пришлось отменить из-за смерти 21-летнего сына музыканта Павла.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Роскошной и очень эмоциональной стала свадьба Владимира Остапчука и нотариуса Кристины. Перед бракосочетанием будущие супруги подхватили коронавирус, из-за чего свадьбу пришлось перенести. Тогда Владимир заболел пневмонией, и период восстановления занял время. Однако, когда мероприятие состоялось, то стало одним из самых значимых событий 2020 года в украинском шоу-бизнесе.

Владимир и Кристина расписались 15 октября в ЗАГСе без гостей, а церемония прошла в ресторане под Киевом, в селе Вишенки. Молодожены дали клятвы друг другу под звездным небом на белой сцене в окружении живых цветов и множества свечей, а после танцевали под песни приглашенной Верки Сердючки.

Племянница легендарной Софии Ротару, певица Sonya Kay и хоккеист херсонского клуба "Днепр" Олег Петров сказали друг другу "да" 7 июня. Они планировали в этот день устроить роскошную свадьбу, однако 25 марта скончался папа Софии, поэтому празднование пришлось отменить.

Несмотря на то, что судье проекта "Танці з зірками" Григорию Чапкису уже 90 лет, это не помешало ему пойти под венец с женщиной, младше его на 52 года. При этом, имя своей новоиспеченной супруги известный хореограф до сих пор не раскрыл.

Певица MamaRika вышла замуж за телеведущего и капитана команды КВН "Одесские мансы" Сергея Середу. Сергей сделал предложение Анастасии Кочетовой (настоящее имя певицы) еще в начале 2018 года, а церемония состоялась в марте 2020 года на острове Панган в Таиланде.

Актриса и звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко также связала себя узами брака. Знаменитость вышла замуж 20 августа за Романа Блажкевича, а свадьбу отпраздновала в одном из заведений Киева на крыше.

Антин Мухарский и Елизавета Бельская

Телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский официально оформил отношения с возлюбленной Елизаветой Бельской, которая младше его почти на 20 лет. Они познакомились еще в 2011-м, но встречаться начали в 2014 году, когда Антин начал планировать развод со Снежаной Егоровой.

Молодые мамы года

Бэби-бум в 2020 году случился у таких украинских певиц, как Джамала, Alyosha и Светлана Тарабарова.

19 июня Джамала родила от своего мужа Бекира Сулейманова второго мальчика, которого назвали Селим-Гирай.

В сентябре матерью во второй раз стала Светлана Тарабарова. Она родила девочку Марию.

Также мамой сыночка Доминика стала хореограф и звезда шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева.

А вот Alyosha и Тарас Тополя стали родителями уже в третий раз. Пара уже воспитывала двоих сыновей, когда родилась дочь. Кстати, тоже Мария.

Открытия года

Певица Надя Дорофеева удивляла поклонников в уходящем году не один раз. Так, сначала она заявила о распаде группы "Время и Стекло", а после выпустила первый сольный клип "Gorit". Несмотря на критику песни из-за сходства с треком Алины Гросу, Дорофеева стала первой украинской певицей, которая возглавила чарт Apple Music-2020. Также ее клип занял первое место в трендах YouTube, набрав почти 7 миллионов просмотров.

Также стоит отметить значительную популярность нового реалити-шоу "Холостячка", первый выпуск которого вышел на украинские телеэкраны в октябре 2020 года. "Холостячка" является спин-оффом мужской версии "Холостяк", идея которого родилась в Америке. Так, за первые месяцы своего существования шоу стало самым обсуждаемым среди украинцев, о чем свидетельствуют рейтинги Google-запросов.

Скандалы года

После 17-минутного попурри на Софийской площади под названием Песенная история Украины, в ходе которого артисты перепели песни друг друга, разразился настоящий скандал. После концерта представители музыкальных групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что их песни использовали без разрешения. Нарушение авторских прав во время празднования Дня Независимости Украины заставило вмешаться Офис президента Украины.

А вот одной из самых скандальных персон года стала телеведущая Снежана Егорова. В августе она отличилась своим заявлением о том, что на Майдане в палатках делали аборты украинкам, которые якобы оказывали интимные услуги протестующим. Через время Егорова высказалась и об Украине. Телеведущая назвала страну "закрытым проектом", ведь, по ее словам, государства у народа не осталось.

В свою очередь, звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за своего высказывания о домашнем насилии. Она предположила, что женщины сами виноваты в том, что их бьют. За свои слова, в отличие от Егоровой, Тодоренко извинилась, однако ее успели затравить за виктимблейминг (обвинение жертвы). Регину сразу лишили титула "Женщина года", а также отказались от сотрудничества крупные рекламодатели.

В 2020 году также начались судебные разборки рэпера Сереги и его бывшей гражданской супруги Полины Ололо. Их семейный скандал вызвал настоящий резонанс – Полина публично объявила, что бывший муж отобрал у нее сыновей Марка и Платона и не дает с ними видеться. По ее словам, Серега склонен жестоко наказывать детей и оставлять дома одних на долгое время.

"Я уже год не видела своих детей. Не знаю, где они находятся. Мои дети ходят гулять с посторонним человеком, не с отцом. Я никаких ошибок не совершала, чтобы он имел право забрать у меня детей. Я очень любила Серегу. Мне важно было, что он рядом со мной. У него было много гастролей. После рождения сына мы стали жить вместе", – рассказала Полина Ололо в российской программе "Звезды сошлись".

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала, Настя Каменских, Аlyona Аlyona и другие украинские звезды получили мировые премии. Alyona Alyona снялась для американского Vogue и стала символом борьбы против буллинга, а Настя Каменских покорила Латинскую Америку клипом"Peligroso"