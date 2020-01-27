Скандальные "Кролики" удивили постаревшим видом на ТВ

Артисты юмористического дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, чьи концерты отменили в Украине, удивили своим внешним видом.
Артисты появились в интервью для YouTube-канала "112 Украина".
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
ashatro.com
Так, можно заметить, что артисты сильно постарели и осунулись. Кроме того, они оба набрали вес.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Также Владимир Данилец и Владимир Моисеенко прокомментировали новость о своих выступлениях в Крыму. Юмористы заявили, что они не посещали Крым с 2013 года.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Данилец и Моисеенко прокомментировали избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского. Они отметили, что новость стала для них неожиданностью, но за него испытывают гордость.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.