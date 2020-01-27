Скандальные "Кролики" удивили постаревшим видом на ТВ

Артисты юмористического дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, чьи концерты отменили в Украине, удивили своим внешним видом.

Артисты появились в интервью для YouTube-канала "112 Украина".

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко ashatro.com

Так, можно заметить, что артисты сильно постарели и осунулись. Кроме того, они оба набрали вес.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Также Владимир Данилец и Владимир Моисеенко прокомментировали новость о своих выступлениях в Крыму. Юмористы заявили, что они не посещали Крым с 2013 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Данилец и Моисеенко прокомментировали избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского. Они отметили, что новость стала для них неожиданностью, но за него испытывают гордость.

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