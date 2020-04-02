Скандальный российский телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл подноготную своего конфликта с певицей Аллой Пугачевой, с которым связаны слухи о его жестоком избиении.

Так, по словам знаменитости, на заре карьеры он нелестно отозвался об артистке, публично назвав ее лошадью Пржевальского. После этого Примадонна подала на него в суд и пообещала стереть обидчика в порошок. Об этом Кушанашвили рассказал в интервью программе "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Отар Кушанашвили

"Я в одной из программ, будучи в непотребном состоянии, обозвал Пугачеву. Наутро не помнил, что случилось, а эту передачу смотрели все, ведь ее транслировал самый популярный канал. Не думал, что потеряю человеческий облик, сказав так про женщину... Пугачева дождалась презентации группы "А-Студио", так сказать, чтобы бросить вызов в лицо. Я хотел сбежать, но столкнулся с ней в дверях. И она сказала: "Я сотру тебя в порошок". Утром я узнал, что примадонна подала на меня в суд. Хотела меня таким образом проучить", – сказал телеведущий.

Он также добавил, что на суде извинился перед Пугачевой. А через несколько лет его жестоко избили у подъезда собственного дома. По словам Кушанашвили, он слышал от обидчиков про "какую-то Аллу". Однако отметил: он не думает о том, что это была месть Пугачевой.

Отар Кушанашвили Фото: hochu.ua

"После суда прошло лет триста. Как-то заезжаю во двор, за мной влетает машина. Какие-то люди вытаскивают меня за волосы, начинают бить ногами. Вокруг было много очевидцев. Я хотел сказать, чтобы они звонили в полицию, но постеснялся кричать – мне выбили зубы. Потом я слышал от них что-то про Аллу, про Ветлицкую... Ни в одну версию я не верю. Просто моя манера иронического общения кому-то не понравилась. Но у меня нет цели оскорбить кого-то! Зачем же бить?!" – подытожил телеведущий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

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