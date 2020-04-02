Главная Новости
2 апреля • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Скандальная звезда росТВ рассказал о вражде с Пугачевой: обещала стереть в порошок

3.5т
Читать материал на украинском

Скандальный российский телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл подноготную своего конфликта с певицей Аллой Пугачевой, с которым связаны слухи о его жестоком избиении.

Так, по словам знаменитости, на заре карьеры он нелестно отозвался об артистке, публично назвав ее лошадью Пржевальского. После этого Примадонна подала на него в суд и пообещала стереть обидчика в порошок. Об этом Кушанашвили рассказал в интервью программе "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева и Отар Кушанашвили

Алла Пугачева и Отар Кушанашвили

"Я в одной из программ, будучи в непотребном состоянии, обозвал Пугачеву. Наутро не помнил, что случилось, а эту передачу смотрели все, ведь ее транслировал самый популярный канал. Не думал, что потеряю человеческий облик, сказав так про женщину... Пугачева дождалась презентации группы "А-Студио", так сказать, чтобы бросить вызов в лицо. Я хотел сбежать, но столкнулся с ней в дверях. И она сказала: "Я сотру тебя в порошок". Утром я узнал, что примадонна подала на меня в суд. Хотела меня таким образом проучить", – сказал телеведущий.

Он также добавил, что на суде извинился перед Пугачевой. А через несколько лет его жестоко избили у подъезда собственного дома. По словам Кушанашвили, он слышал от обидчиков про "какую-то Аллу". Однако отметил: он не думает о том, что это была месть Пугачевой.

Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили

Фото: hochu.ua

"После суда прошло лет триста. Как-то заезжаю во двор, за мной влетает машина. Какие-то люди вытаскивают меня за волосы, начинают бить ногами. Вокруг было много очевидцев. Я хотел сказать, чтобы они звонили в полицию, но постеснялся кричать – мне выбили зубы. Потом я слышал от них что-то про Аллу, про Ветлицкую... Ни в одну версию я не верю. Просто моя манера иронического общения кому-то не понравилась. Но у меня нет цели оскорбить кого-то! Зачем же бить?!" – подытожил телеведущий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Отар Кушанашвили Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
сруским пока зубы не выбьешь ничего не понимают, списывают все на пьяный угар
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги