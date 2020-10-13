Скандальная светская львица Алена Лоран родила третьего ребенка

Скандальная тележурналистка и светская львица Алена Лоран родила сына, которого назвали Адам.

Малыш появился на свет 12 октября. Этой радостной новостью киевская тусовщица поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, это не первый ребенок ведущей. Также у Лоран подрастают годовалый сын Лев и 3-летняя дочь Габриэлла.

Мальчик родился весом 3600 кг и ростом 59 см. Обо всех подробностях новоиспеченная мама пообещала рассказать позже:

"Обязательно напишу потом про эти роды. В этот раз все было волшебно и интересно. Все сложилось просто одним пазлом, включая фотографа в родильном при экстренном КС", – написала Лоран.

Напомним, известная тележурналистка замужем за неким бизнесменом Артуром. Светская красотка активно делится фотографиями с любимым в соцсетях, но подробно о нем не рассказывает.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алена Лоран рассказала о том, что на самом деле связывает ее со скандальным телеведущим канала ТЕТ Алексеем Дурневым.