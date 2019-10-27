Скандальная MARUV вернулась на 'Танці з зірками': фото

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) вернулась на проект "Танці з зірками". Артистка стала ведущей балкона.

Так, Корсун встречает участников шоу после их выступлений. Артистка предстала перед поклонниками в традиционном для себя образе - откровенном костюме. Кроме того, девушка держала в руках змею.

Напомним, MARUV покинула шоу в пятом эфире. Певица получила наименьшее количество баллов. В сети негативно отреагировали на выступление певицы и сочли ее танец слишком вульгарным.

Ранее, MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине. Артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал в РФ, заявив, что "это плохо для развития музыки и в целом для творческой личности".

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