Скандальная MARUV вернется на "Танці з зірками": подробности

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) вернется на проект "Танці з зірками". Артистка станет ведущей балкона.
Так, Корсун будет встречать участников шоу после их выступлений и фактически первой узнавать, какие оценки им поставили судьи. Об этом сообщили на официальной странице шоу в Instagram.
Цієї неділі на #танціззірками буде 🔥🔥🔥 @maruvofficial повертається в шоу і у десятому ефірі зустрічатиме пари на зірковому балконі і разом з учасниками першою дізнаватиметься про оцінки суддів. А ще епатажна співачка здивує тебе своїм виступом. Став +, якщо чекав на це ⚡️
MARUV покинула шоу в пятом эфире. Певица получила наименьшее количество баллов.
Стріп від @maruvofficial та @jay.dmitriy.enko.reality! Ділись враженнями у коментарях 👇 Підтримай пару відправляй смс-повідомлення із кодом 14 на номер 7914, дзвони за номером 0900 900 014, або голосуй у мобільному додатку @1plus1.video. Вокал: @kola__official. #танціззірками
В сети негативно отреагировали на выступление певицы и сочли ее танец слишком вульгарным.
Ранее, MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине. Артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал в РФ, заявив, что "это плохо для развития музыки и в целом для творческой личности".
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