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24 октября • обновлено в 16:39
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Скандальная MARUV вернется на "Танці з зірками": подробности

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Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) вернется на проект "Танці з зірками". Артистка станет ведущей балкона.

Так, Корсун будет встречать участников шоу после их выступлений и фактически первой узнавать, какие оценки им поставили судьи. Об этом сообщили на официальной странице шоу в Instagram.

Скандальная MARUV вернется на "Танці з зірками": подробности
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MARUV покинула шоу в пятом эфире. Певица получила наименьшее количество баллов.

В сети негативно отреагировали на выступление певицы и сочли ее танец слишком вульгарным.

Ранее, MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине. Артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал в РФ, заявив, что "это плохо для развития музыки и в целом для творческой личности".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
MARUV
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
На г+г уже дна не видят!
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