Скандальная MARUV вернется на "Танці з зірками": подробности

Цієї неділі на #танціззірками буде 🔥🔥🔥 @maruvofficial повертається в шоу і у десятому ефірі зустрічатиме пари на зірковому балконі і разом з учасниками першою дізнаватиметься про оцінки суддів. А ще епатажна співачка здивує тебе своїм виступом. Став +, якщо чекав на це ⚡️

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 23 Окт 2019 в 8:09 PDT