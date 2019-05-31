Скандальная дочь Алсу засветилась в Крыму

Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова после скандала на проекте "Голос. Дети" приняла участие на ежегодном конкурсе "Детская Новая Волна", который стартовал 30 мая в лагере "Артек" в аннексированном Крыму.
По данным "Стархит", она выступила с еще одним победителем шоу Ержаном Максимом, с которым презентовала совместную песню "Это любовь" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Я решила записать дуэт с Ержаном, потому что у нас красиво сливаются голоса. Но вообще мы все, кто участвовал в "Голосе", хорошо общаемся, помогаем друг другу. Пробую себя в разных стилях музыки, а мои кумиры — это Ариана Гранде и Билли Айлиш. Еще мечтаю спеть дуэтом с Полиной Гагариной", – рассказала Микелла.
Микелла Абрамова и Ержан Максим в Крыму
Кадр из видео
Девочка надеется стать большой артисткой, как мама. Она сказала журналистам, что не должна ни на кого обращать внимания, если хочет выступать. В свою очередь Алсу рассказала, что помогает дочери подбирать сценические наряды, а также советует, как вести себя перед публикой.
Микелла Абрамова и Алсу
Instagram@alsou_a
"Я всегда говорю, забудь обо всем, не думай про ноты, только получай удовольствие. Когда ты дома поешь, не думаешь, как ты выглядишь, не волнуешься. Представь, что ты поешь для друзей. Это нас всегда настраивает хорошо", – отметила артистка.
На аннексированном украинском полуострове дуэт Ержана и Микеллы приняли тепло, а провожали долгими аплодисментами.
Финалисты "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим представили мощный дуэт "Это любовь" на "Детской Новой Волне", которая сегодня стартовала в лагере "Артек" в Крыму🎤 ⠀ А перед выходом на сцену юная артистка ответила на вопросы журналистов. ⠀ Как вам песня?💥 ⠀ Кстати, ещё больше фото и видео с конкурса в сторис☝🏼 ⠀ #детскаяноваяволна #артек #ержанмаксим #микеллаабрамова #голосдети
Отметим, что Микелла Абрамова и Ержан Максим теперь не смогут посетить Украину, так как они нарушили украинское законодательство, посетив Крым.
Микелла Абрамова и Алсу
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лободабыла вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителям финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" победителями шоу назначили всех финалистов, которым выдали большую премию.
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