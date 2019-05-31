Скандальная дочь Алсу засветилась в Крыму

Дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова после скандала на проекте "Голос. Дети" приняла участие на ежегодном конкурсе "Детская Новая Волна", который стартовал 30 мая в лагере "Артек" в аннексированном Крыму.

По данным "Стархит", она выступила с еще одним победителем шоу Ержаном Максимом, с которым презентовала совместную песню "Это любовь" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я решила записать дуэт с Ержаном, потому что у нас красиво сливаются голоса. Но вообще мы все, кто участвовал в "Голосе", хорошо общаемся, помогаем друг другу. Пробую себя в разных стилях музыки, а мои кумиры — это Ариана Гранде и Билли Айлиш. Еще мечтаю спеть дуэтом с Полиной Гагариной", – рассказала Микелла.

Микелла Абрамова и Ержан Максим в Крыму Кадр из видео

Девочка надеется стать большой артисткой, как мама. Она сказала журналистам, что не должна ни на кого обращать внимания, если хочет выступать. В свою очередь Алсу рассказала, что помогает дочери подбирать сценические наряды, а также советует, как вести себя перед публикой.

Микелла Абрамова и Алсу Instagram@alsou_a

"Я всегда говорю, забудь обо всем, не думай про ноты, только получай удовольствие. Когда ты дома поешь, не думаешь, как ты выглядишь, не волнуешься. Представь, что ты поешь для друзей. Это нас всегда настраивает хорошо", – отметила артистка.

На аннексированном украинском полуострове дуэт Ержана и Микеллы приняли тепло, а провожали долгими аплодисментами.

Отметим, что Микелла Абрамова и Ержан Максим теперь не смогут посетить Украину, так как они нарушили украинское законодательство, посетив Крым.

Микелла Абрамова и Алсу

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