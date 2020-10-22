Скандальная Чичерина получила гражданство "ДНР"

Российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, получила гражданство так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на военкора Семена Пегова. Также в сети опубликовали снимок Чичериной с паспортом и главарем "ДНР" Денисом Пушилиним (фото смотрите ниже).

"Чичерина получила паспорт гражданина "ДНР". Следующим должен быть паспорт независимой республики Арцах (Нагорно-Карабахский регион. – Ред.)", – отметили в Telegram-канале.

Чичерина стала гражданкой "ДНР". Telegram канал WarGonzo

Напомним, с 2014 года Чичерина неоднократно посещала "Л/ДНР" с концертами и гуманитарной помощью.

Скандальная певица получила гражданство "ДНР". Telegram канал WarGonzo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичерина спела для армянских солдат после того, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников на передовой в Нагорном Карабахе.