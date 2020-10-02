Скандальная Чичерина отправилась на передовую в Карабах: певица попала там под обстрел

Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов "Л/ДНР", отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на военкора Семена Пегова. По словам инсайдеров, там артистка попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

"Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад. На звонки не отвечает", – заявил Пегов.

Юлия Чичерина. m.sport-express.ru

Позже Чичерина вышла на связь с поклонниками. Она записала видеообращение, в котором отметила, что не ранена и чувствует себя "отлично".

"Чувствую себя отлично, я цела, не ранена. Там бомбят с беспилотников. Бомбили мост, бомбили по старухам, была воздушная тревога... Спрятаться было негде и мы с моим окружением стали под навесом закрытой торговой лавки. Я видела, как прячутся там бабули и дети – это жесть... Меня спасла кошка, потому что я увидела, что кошка спокойно сидит. Я пошла, села к ней, и мы вместе с ней сидели", – рассказала она.

Отметим, что также ранее Чичерина делилась снимком в своих соцсетях, на котором позировала в каске и в бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.

Юлия Чичерина (Instagram Юлии Чичериной)

Telegram-канал WarGonzo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, поделилась фото из аэропорта "Борисполь". СБУ и Госпогранслужба назвали снимок "провокацией".