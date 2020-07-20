Скандальная блогерша Диденко закрутила новый роман после трагической смерти мужа

Российская Instagram-блогерша Екатерина Диденко, которая в феврале 2020 года потеряла мужа на вечеринке с сухим льдом, закрутила новый роман.

После смерти Валентина Диденко неоднократно появлялись слухи, что звезда, известная как "аптечный Ревизорро", с кем-то встречается. Недавно женщина опубликовала в Instagram-аккаунте фото с мужчиной, который ее обнимает, но сам стоит спиной (снимок смотрите ниже).

"Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них", – написала блогерша в stories на вопрос подписчиков, есть ли у нее любимый человек.

После смерти мужа Диденко часто замечали в объятиях мужчин Instagram @didenko.katerina

Фанаты также заинтересовались, испытывает ли вдова чувства к погибшему супругу. Диденко не стала отрицать, что очень скучает по Валентину, но ей нужно жить дальше.

Как пишет "СтарХит", несколько недель назад блогершу заметили на отдыхе вместе с актером Владом Черных. Тогда звезда объяснила, что он помогает ей с детьми, но после этого человек все чаще стал появляться в публикациях Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" едва не погибла и потеряла мужа 28 февраля 2020, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Ее муж Валентин закупил 25 кг сухого льда для бассейна, чтобы вечеринка была эффектной. В ее разгар лед высыпали в воду, в результате чего произошла химическая реакция и люди получили отравления. Всего умерли три человека.