Скандальная блогерша Диденко беременна в третий раз спустя 8 месяцев после трагедии с мужем

Скандальная российская блогерша Екатерина Диденко, которая в феврале 2020 года потеряла мужа на вечеринке с сухим льдом, беременна от нового возлюбленного. "Аптечный Ревизорро" станет мамой в третий раз – у нее уже есть двое детей от предыдущего брака.

Так, о своем состоянии Диденко сообщила на личной странице в Instagram. Она отметила, что не планировала третьего ребенка и употребляла противозачаточные таблетки, однако два теста показали положительный результат.

"Я отказываюсь в это верить... Последнее время то голова болит, то тошнота по утрам. Я по приколу Владу (новый парень Диденко Влад Черных, — Ред.) говорю: "Пойду сделаю тест на беременность". У меня дома был один. Этот тест показал две полоски. Это невозможно, я же принимаю противозачаточные больше года! Я, конечно, хотела третьего ребенка, но мне кажется, я еще не готова", – отметила Екатерина.

По словам девушки, несколько последующих тестов также показали положительный результат. Она отметила, что далее будет обследоваться у врачей и сейчас ждет результатов анализа крови.

Напомним, блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" едва не погибла и потеряла мужа 28 февраля 2020, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Ее муж Валентин закупил 25 кг сухого льда для бассейна, чтобы вечеринка была эффектной. В ее разгар лед высыпали в воду, в результате чего произошла химическая реакция и люди получили отравления. Всего умерли три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя несколько месяцев после смерти супруга, Екатерина Диденко закрутила роман с актером Владом Черныхом.