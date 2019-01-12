Скандал вокруг избиения жены Прилучного получил неожиданный поворот

Супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце после скандала вокруг избиения опубликовала снимок, пытаясь подтвердить, что ничего подобного не случалось.

Соответствующая фотография, где артист нежно целует ее в щеку, появилась в Stories девушки в Instagram.

"Не успел, ну, с днем рождения, сына", – подписан снимок. Но этим Муцениеце не ограничилась.

Она опубликовала несколько видео с празднования дня рождения ребенка. Сыну Прилучного и Муцениеце Тимофею исполнилось 6 лет. Павел и Агата организовали для него праздник в стиле "Черепашек ниндзя", а на торжество позвали много людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что Прилучный избил Муцениеце накануне Нового года в подмосковье, после чего закрыл жену дома и не выпускал.

Эту информацию ни актер, ни Алла не комментировали. Зато пиар-менеджер назвала бредом, добавив, что в семье все живут мирно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал