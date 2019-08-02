Скандал вокруг дома Пугачевой и Галкина получил продолжение

Председатель Республиканского юридического общества Александр Хаминский заявил, что скандал вокруг дома Максима Галкина и Аллы Пугачевой – не более чем пиар-акция.

Так, он обвинил юриста Ярослава Михайлова, который обратился с жалобой подмосковную прокуратуру в "самопиаре", пишет издание "Дни.ру".

Алла Пугачева и Максим Галкин Politeka.net

"На самом деле кроме как пиар-акцией действия "правозащитника" назвать трудно. Даже если дом или иное строение не соответствует требованиям, подать заявление о проверке фактов и привлечении к ответственности могут только соседи, представители органов местного самоуправления или прокурор. Поэтому хитрый юрист и попросил проверить действия органов стройнадзора и регистрации, а не самого Галкина. Это первое. Второе. Никаких нарушений на самом деле нет", - пишет издание.

Отметим, что по мнению Михайлова жилье Пугачевой и Галкина превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров.

Дом Пугачевой и Галкина Replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появилась информация, что Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.

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