Скандал вокруг Алсу из-за "Голоса": появилось продолжение

Брат участницы шоу "Голос" Ильгиз Валеев обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.
Заявитель требует разобраться в том, покупали ли Алсу и Ян Абрамов голоса для победы дочери. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Ильгиз Валеев является двоюродным братом Рушаны Валиевой, участницы седьмого сезона взрослого "Голоса". Но о заявлении брата на Алсу певица ничего не знает.
Адвокат Искандер Фахретдинов отметил, что позиция Валеева принципиальна.
"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив "Первый канал", Абрамовы не купят общественное мнение", — заявил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лободабыла вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителям финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
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