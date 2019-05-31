Скандал вокруг Алсу из-за "Голоса": появилось продолжение

Брат участницы шоу "Голос" Ильгиз Валеев обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.

Заявитель требует разобраться в том, покупали ли Алсу и Ян Абрамов голоса для победы дочери. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Ильгиз Валеев является двоюродным братом Рушаны Валиевой, участницы седьмого сезона взрослого "Голоса". Но о заявлении брата на Алсу певица ничего не знает.

Адвокат Искандер Фахретдинов отметил, что позиция Валеева принципиальна.

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив "Первый канал", Абрамовы не купят общественное мнение", — заявил адвокат.

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