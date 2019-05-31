ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Скандал вокруг Алсу из-за "Голоса": появилось продолжение

2.2тЧитать материал на украинском

Брат участницы шоу "Голос" Ильгиз Валеев обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова.

Заявитель требует разобраться в том, покупали ли Алсу и Ян Абрамов голоса для победы дочери. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Скандал вокруг Алсу из-за "Голоса": появилось продолжение
Новости
Украинского певца застукали с девушкой: появилась реакция жены

Ильгиз Валеев является двоюродным братом Рушаны Валиевой, участницы седьмого сезона взрослого "Голоса". Но о заявлении брата на Алсу певица ничего не знает.

Адвокат Искандер Фахретдинов отметил, что позиция Валеева принципиальна.

"Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив "Первый канал", Абрамовы не купят общественное мнение", — заявил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алсу
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-