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6 марта • обновлено в 13:43
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Скандал с Остапчуком из-за "инвалидов на Евровидении" получил продолжение

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Скандал с украинским телеведущим Владимиром Остапчуком, который на концерте украинской группы KAZKA со сцены заявил, что "Евровидение - это мероприятие для геев и инвалидов", принял неожиданный поворот.

Так, известная модель Александра Кутас обратилась к нему и попросила прокомментировать ситуацию. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Скандал с Остапчуком из-за "инвалидов на Евровидении" получил продолжение

Она написала Остапчуку, что слово "инвалид" является некоректной формулировкой.

"Та Господи. Никто никого не собирался обижать. В чем суть претензии, я сказал слово "инвалид" в микрофон? Да, простите, раз такие вещи обижают, приношу извинения. Вообще не вижу тут проблемы. Так в чем же суть претензии?", - уточнил Остапчук.

Скандал с Остапчуком из-за "инвалидов на Евровидении" получил продолжение

"Владимир, просто чтобы я понимала, Вы не видите проблемы в том, чтобы прямо сейчас лично меня назвать термином "инвалид"? В следствии родовой травмы, я с детства передвигаюсь на инвалидном кресле", - задала еще один вопрос девушка.

Скандал с Остапчуком из-за "инвалидов на Евровидении" получил продолжение

instagram.com/vova_ostapchuk

"Александра, просто чтоб я понимал. Вы действительно обижаетесь на само слово, которым называют людей с ограниченными способностями в стране, где нет пандусов на главной площади столицы?! Вас обижает термин сказанный вскользь в контексте, где нельзя употребить юридический термин, но все ок с тем, в каких условиях живут люди? Я искренне желаю вам так же рьяно защищать свои права не по надуманным раздутым поводам, а в реальных изменениях в стране. Врага номер один нашли. Простите еще раз, что употребил в публичном пространстве слово "инвалид" и это обидело вас и ваших друзей. Искренне сожалею", - ответил ведущий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-супруга Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары.

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Автор
Мария Дидык
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Заяць Олександр
Заяць Олександр
Яка в чортовоі матері різниця,який термін вживати?Від зміни терміну фізичний стан людини не зміниться, з візка від цього ще ніхто не піднявся й милиць не кинув!
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